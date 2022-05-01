США поставят Украине еще 5000 противотанковых ракет «Javelin»

Сегодня, 09:54

0

Image 16+
США поставят Украине еще 5000 противотанковых ракет «Javelin»
Фото из открытых источников

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Украина до конца недели получит еще 5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В ходе брифинга он подчеркнул, что эти ракеты США поставляют Украине в рамках программы военной помощи, передает МК. И они, скорее всего, прибудут на территорию Украины до 6 мая.

Украина получит от США бронетранспортеры M113. Пентагон уже показал погрузку этой военной техники в самолет. Их доставляют в Киев с Форта Stewart в штате Джорджия.

Вооружение для ВСУ поставляют не только американцы. Украине передают оружие и европейские государства. Обещает новые поставки в том числе Германия, хотя она длительное время не передавала вооружение Украине несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Против действий РФ выступили многие страны, заявив, что будут поддерживать Киев, пока Россия не выведет войска с украинской территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Украину прибыла военная техника неизвестного назначения из США

Сегодня, 11:24

США поставят Украине еще 5000 противотанковых ракет «Javelin»

Сегодня, 09:54

Новая сводка МО России по военной спецоперации ВС РФ на Украине: идут бои по всей линии фронта

Вчера, 10:54

Военные ВС из РФ захватили большое количество оружия НАТО в Донбассе

Вчера, 07:24

Сотни единиц американской военной и боевой техники замечены на территории Украины

1-05-2022, 11:29

Япония и Вьетнам призвали перестать наносить удары по гражданским на территории Украины

1-05-2022, 09:44

Бердянск готов к переходу на рубль

30-04-2022, 15:49

У сил ВС Украины обнаружили ЗРК С-300 из Словакии, которые должны были быть уничтожены

30-04-2022, 10:29

На Украине погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

30-04-2022, 09:39

The National Interest: убрать военных РФ с Украины можно переговорами о мире

29-04-2022, 12:04

На Украине погиб гранатометчик из Кировской области

29-04-2022, 11:59

В ответ на очередную попытку атаковать Белгорода был нанесен ракетный удар по объекту в Киеве

29-04-2022, 09:59

Губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал жителей взять в руки коктейли Молотова

29-04-2022, 09:44

Политолог Поляков: российские войска продолжают атаковать ВСУ по всей линии соприкосновения

29-04-2022, 08:09

Политолог назвал условие ввода польских военных на Украину

28-04-2022, 22:09

RusVesna: российские военные захватили большое количество бронетехники ВСУ

28-04-2022, 15:09

Американские наемники получили ранения в ходе боев с ВС из РФ к югу от Лисичанска в ЛНР

28-04-2022, 12:24

Военный эксперт Литовкин рассказал о способе прекращения поставок оружия на территорию Украины

28-04-2022, 11:54

Украина уже начала переходить на оружие и технику образца НАТО

28-04-2022, 11:49

Арестович аноносировал наступление ВСУ в конце мая - июне

28-04-2022, 10:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию

Активист Литвинов указал Смольному на равнодушие по отношению к историческому наследию

1-05-2022, 19:54

0

Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не предпринимают мер в части охраны...

Подробнее
Сотни единиц американской военной и боевой техники замечены на территории Украины

Сотни единиц американской военной и боевой техники замечены на территории Украины

1-05-2022, 11:29

0

На территории западных областей Украины были замечены сотни единиц американской военной техники. Судя по фото, эту...

Подробнее
Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

Дмитрий Киселев рассказал, как Россия может уничтожить Великобританию

Вчера, 08:59

0

Генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о том, как...

Подробнее
Япония и Вьетнам призвали перестать наносить удары по гражданским на территории Украины

Япония и Вьетнам призвали перестать наносить удары по гражданским на территории Украины

1-05-2022, 09:44

0

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его вьетнамский коллега Фам Минь Чин сделали совместное заявление по ситуации на...

Подробнее
«Живой город» связал гибель дачи Максимова с бесхозяйственностью КГИОП

«Живой город» связал гибель дачи Максимова с бесхозяйственностью КГИОП

30-04-2022, 19:51

0

Жителей Ломоносова и градозащитников возмутила гибель усадьбы «Дача Максимова». Памятник архитектуры федерального...

Подробнее
Газета Handelsblatt написала о росте цен на продукты питания в Германии

Газета Handelsblatt написала о росте цен на продукты питания в Германии

1-05-2022, 13:34

0

В Германии резко подорожали продукты питания, пишет ежедневная деловая газета Германии Handelsblatt. Так, за март цены...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сатановский: Чубайс открыто заявлял о ненависти к России

Сатановский: Чубайс открыто заявлял о ненависти к России

1-05-2022, 12:14

0

Востоковед Евгений Сатановский рассказал о так называемой шестой колонне в лице Анатолия Чубайса, который сейчас...

Подробнее
Россиянам выплатят по 5 тыс. рублей в мае. Дополнительные деньги смогут получить практически все

Россиянам выплатят по 5 тыс. рублей в мае. Дополнительные деньги смогут получить практически все

1-05-2022, 15:54

0

Российским гражданам рассказали о новой денежной выплате, которую в мае сможет получить практически каждый. Эти деньги...

Подробнее
Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации

Глава МВД ФРГ Фезер обвинила посольство России в Берлине в распространении дезинформации

1-05-2022, 20:54

0

Глава МВД Федеративной Республики Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вменяет в вину посольству РФ в Берлине то, что...

Подробнее
В 19FortyFive объяснили, почему американцы ненавидят российские подлодки «Варшавянка»

В 19FortyFive объяснили, почему американцы ненавидят российские подлодки «Варшавянка»

Вчера, 09:39

0

Американский эксперт Питер Сучиу рассказал о неприязни американцев к российской дизель-электрической подлодке...

Подробнее