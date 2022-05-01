США поставят Украине еще 5000 противотанковых ракет «Javelin»

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Украина до конца недели получит еще 5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
В ходе брифинга он подчеркнул, что эти ракеты США поставляют Украине в рамках программы военной помощи, передает МК. И они, скорее всего, прибудут на территорию Украины до 6 мая.
Украина получит от США бронетранспортеры M113. Пентагон уже показал погрузку этой военной техники в самолет. Их доставляют в Киев с Форта Stewart в штате Джорджия.
Вооружение для ВСУ поставляют не только американцы. Украине передают оружие и европейские государства. Обещает новые поставки в том числе Германия, хотя она длительное время не передавала вооружение Украине несмотря на давление со стороны Вашингтона.
Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Против действий РФ выступили многие страны, заявив, что будут поддерживать Киев, пока Россия не выведет войска с украинской территории.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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