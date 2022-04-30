Военные ВС из РФ захватили большое количество оружия НАТО в Донбассе

Сегодня, 07:24

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Военные ВС из РФ захватили большое количество оружия НАТО в Донбассе
Фото из открытых источников

Россия продолжает на территории Украины «военную спецоперацию» и едва ли не каждый день захватывает натовское оружие.

О том, что силам РФ удалось захватить оружие НАТО, которое Украина получает от Запада, писали военкоры «Русской весны» уже не раз. Успехи российских военных доказывают, что ВСУ не могут достаточно эффективно обороняться даже при наличии нового вооружения.

На днях были разгромлены позиции ВСУ на Лиманском направлении. Там российские подразделения, воюющие под тактическим знаком «О», нанесли серьезный урон противнику, и, заняв его позиции, захватили работоспособное натовское оружие.

Бойцы подразделений «О» говорят о том, что не один раз захватывали вооружение НАТО в больших количествах. В числе захваченного вооружения и шведские реактивные гранаты AT4 и противотанковое оружие NLAW.

Захваченное вооружение и военная техника передаются на вооружение ДНР и ЛНР. Далее оно будет использоваться в боях уже против украинских военных.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Запад действительно по сегодняшний день поставляет Украине вооружение и даже обещает нарастить его поставки. В Вашингтоне заявляют, что намерены ослабить РФ через этот вооруженный конфликт, а чтобы эффект был еще более существенным, США и ряд других стран ввели в отношении РФ широкий пакет санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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