Сотни единиц американской военной и боевой техники замечены на территории Украины

На территории западных областей Украины были замечены сотни единиц американской военной техники.

Судя по фото, эту технику Украина получила от США несколько дней назад, пишет Авиа.про. Технику разместили под открытым небом на огромной площадке. Россия сможет уничтожить ее за несколько ракетных ударов, уверены эксперты.

В скоплении техники были замечены бронированные медицинские автомобили, бронетранспортеры и другая техника. Ее после нанесения камуфляжа, конечно же направят в зону боевых действий.

Сказать точно, где находится это скопление техники, издание не может. Но судя по тому, что площадка большая и открытая, можно предположить, что это один из военных аэродромов.

На территорию Украины вооружение и технику завозят с Румынии и Польши, куда она прибывает как по воздуху, так и по воде.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Западные страны не берут во внимание предупреждение Москвы о том, что поставки вооружения затягивают конфликт, продолжают поставлять Украине оружие, о чем свидетельствуют многочисленные видео и фото железнодорожных составов, транспортирующих различную военную технику. Замечено НАТОвское вооружение уже и непосредственно в районе боев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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