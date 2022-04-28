У сил ВС Украины обнаружили ЗРК С-300 из Словакии, которые должны были быть уничтожены

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Недавно появились сведения о том, что ЗРК С-300, которые прибыли с западного государства на территорию Украины, ликвидированы. Неофициальная информация свидетельствует, что эти системы передала Словакия. Но репортёры информационного онлайн издания Авиа.про выяснили, что на самом деле ЗРК С-300 из Словакии и сейчас присутствуют на вооружении ВСУ. Это подтверждает их транспортировка по территории Николаевской области.
Кадры видео съёмки наглядно демонстрируют весь реальный процесс перевозки боевых систем С-300 «Фаворит», которые прибыли из Словакии. Доказывает это соответствующая расцветка вооружения. А ещё есть отличительные характеристики, имеющиеся лишь у этого типа ПЗРК. Значит — словацкие комплексы по-прежнему функционируют на вооружении Украины. Появляются вопросы: реально ли были ликвидированы ЗРК С-300, которые поставила Словакия Украине (оборонное ведомство РФ сообщало — уничтожены системы одного из государств Запад, — но конкретного указания на словацкое происхождение средств ПВО не было) и ещё вопросы относительно того, какие ещё страны поставляли Украине «Фавориты», так как официально известно о том, что эти средства ПВО передавались Киеву только Словакией.
Как удалось выяснить, видеокадры были сняты на территории Николаевской области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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