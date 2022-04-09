Военный эксперт Ходаренок: поставки ракетных комплексов усилят ВСУ

Военный эксперт Михаил Ходаренок высказался о возможностях поставок Украине зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Он считает, что такая перспектива является весьма опасной, так как это усилит ВСУ.

Ранее стало известно о том, что таким оружием страны НАТО могут снабдить вооруженные силы Украины. Примечательно, что сейчас Запад публично не сообщает о запланированных поставках Украине любого вооружения. Также страны НАТО умалчивают о сроках и объемах поставок. Эту информацию скрывает и Киев.

Иными словами поставки военной техники для украинской армии ушли из публичного поля.

Эксперт также отметил, что Киев и дальше будут снабжать противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Кроме того, ВСУ получат от Запада барражирующие боеприпасы типа Switchblade 600, которые считаются опасным оружием, так как они имеют очень тихий двигатель, а также излучают мало теплового света.

По словам Ходаренка, бойцы ВСУ могут освоить эти типы вооружений за несколько часов. Что касается барражирующих боеприпасов, то на это потребуется один-два дня. Ходаренок также предположил, что вооружение будет поступать на территорию Украины вместе с инструкторским составом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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