Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

Откуда Украина получает топливо для борьбы с РФ
Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...Подробнее
По последним данным, бойцы ВСУ и батальона «Азов» (запрещен в России) практически потеряли контроль над Мариуполем. Как передает издание «Военное обозрение», сейчас украинские военные остались только на территории промышленной зоны «Азовсталь».
Особенно усложнилась ситуация для военнослужащих Украины после того, как Вооруженные силы России смогли отобрать у них значительную часть порта в городе. Что касается бойцов, которые остались на территории промышленного завода, то, по предварительным данным, вместе с ними там воюют и иностранные легионы. По заявлениям ВС России, потери украинских военных в последние несколько суток существенно возросли. Это связано с тем, что их позиции были выявлены и ликвидированы с применением высокоточного вооружения. По выявленным позициям украинских военных в «Азовстали» работают тяжелые вооружения с крупнокалиберными боеприпасами.
Стоит отметить, что российская армия воюет только на наземной части «Азовстали», а бункеры и подвальные помещения не затрагиваются.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Украина лишиться возможности использовать вооружение из-за дефицита топлива. Об этом пишет Взгляд.ру , отмечая, что...Подробнее
Подходит к завершению стягивание армейских подразделений Российской Федерацией к территории Луганской области. ВС РФ...Подробнее
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело из-за попадания на территорию РФ украинского снаряда. Сообщается, что в...Подробнее
В США 41-летнюю россиянку Наталью Хичкок обвиняют в убийстве восьмилетнего сына и покушении на жизнь его старшего...Подробнее
Обозреватель Politico Ханна Робертс высказала свое отношение к обращению президента Украины Владимира Зеленского к...Подробнее
В Совфеде России сообщили, что на фоне укрепления позиций рубля и падения курса доллара Центробанк может принять...Подробнее
Самоходные 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» были замечены на улицах Мариуполя. Как предполагается, их задействуют при...Подробнее
Сотрудниками Управления «К» петербургского Главного управления МВД РФ была задержана группа из семи человек,...Подробнее
Власти Санкт-Петербурга практически отказались от публичной поддержки специальной операции России на Украине, сообщили...Подробнее
В Германии продолжают спорить касательно того, что может ли Берлин объявить энергетический бойкот России. Ситуацию...Подробнее
Комментировать