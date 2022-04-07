Подземные коммуникации «Азовстали» армия РФ в Мариуполе штурмовать не будут

По последним данным, бойцы ВСУ и батальона «Азов» (запрещен в России) практически потеряли контроль над Мариуполем. Как передает издание «Военное обозрение», сейчас украинские военные остались только на территории промышленной зоны «Азовсталь».

Особенно усложнилась ситуация для военнослужащих Украины после того, как Вооруженные силы России смогли отобрать у них значительную часть порта в городе. Что касается бойцов, которые остались на территории промышленного завода, то, по предварительным данным, вместе с ними там воюют и иностранные легионы. По заявлениям ВС России, потери украинских военных в последние несколько суток существенно возросли. Это связано с тем, что их позиции были выявлены и ликвидированы с применением высокоточного вооружения. По выявленным позициям украинских военных в «Азовстали» работают тяжелые вооружения с крупнокалиберными боеприпасами.

Стоит отметить, что российская армия воюет только на наземной части «Азовстали», а бункеры и подвальные помещения не затрагиваются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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