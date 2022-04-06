Взрывы и ночные бои в Украине, в Одессе поражены объекты критической инфраструктуры

Сегодня, 09:34

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Взрывы и ночные бои в Украине, в Одессе поражены объекты критической инфраструктуры
Фото из открытых источников

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках «военной спецоперации» на территории Украины и атаковали минувшей ночью Одессу и Харьков.

Так, стало известно об ударе по Одессе. Сообщается, что ракетные удары наносились по Одессе с моря. Прозвучала информация о работе ПВО. Со слов очевидцев, после ударов были поражены объекты инфраструктуры. Информацию об ударе подтвердили власти города.

Также наносился удар по позициям ВСУ в Харькове. Появилась информация о том, что в результате удара был сильный пожар.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия понесла «значительные потери» в ходе «военной спецоперации» на территории Украины, что стало для страны «огромной трагедией». Конкретные цифры представитель Кремля называть не стал, но выразил надежду, что вскоре «военная спецоперация» закончиться либо в результате достижения поставленных целей, либо за столом переговоров.

Минобороны РФ в последний раз предоставляло данные о потерях ВС РФ 25 марта, и тогда сообщалось о более чем 1350 погибших российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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