Сивков сообщил о втором этапе спецоперации армии РФ: «Спокойно и методично»

В настоящий момент войска Украины уже не имеют существенной доли от прежней бронетанковой и авиационной техники, комплексов ПВО. Эту информацию сообщил заместитель руководителя Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в своём интервью журналисту онлайн-издания Украина.ру.

«В нынешней ситуации Вооружённые силы Российской Федерации теперь могут спокойно, методично, как в Мариуполе, целенаправленно заниматься группировкой Вооружённых сил Украины на территории Донбасса. Я ориентировочно предполагаю, что для этого понадобится, минимум три недели, если не месяц», — заявил Сивков.

Российский военный эксперт уточнил, что на протяжении данного промежутка времени будет продолжена ликвидация аэродромов, складов вооружений, военной техники, боеприпасов и ГСМ по всей территории проведения спецоперации. Сивков считает, что после зачистки Донбасса от украинской группировки можно будет «спокойно» разворачивать войска с наступлением на запад, потому что к тому моменту у киевского правительства не останется средств и сил для сопротивления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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