Сивков сообщил о втором этапе спецоперации армии РФ: «Спокойно и методично»

Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны
Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...Подробнее
В настоящий момент войска Украины уже не имеют существенной доли от прежней бронетанковой и авиационной техники, комплексов ПВО. Эту информацию сообщил заместитель руководителя Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в своём интервью журналисту онлайн-издания Украина.ру.
«В нынешней ситуации Вооружённые силы Российской Федерации теперь могут спокойно, методично, как в Мариуполе, целенаправленно заниматься группировкой Вооружённых сил Украины на территории Донбасса. Я ориентировочно предполагаю, что для этого понадобится, минимум три недели, если не месяц», — заявил Сивков.
Российский военный эксперт уточнил, что на протяжении данного промежутка времени будет продолжена ликвидация аэродромов, складов вооружений, военной техники, боеприпасов и ГСМ по всей территории проведения спецоперации. Сивков считает, что после зачистки Донбасса от украинской группировки можно будет «спокойно» разворачивать войска с наступлением на запад, потому что к тому моменту у киевского правительства не останется средств и сил для сопротивления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...Подробнее
Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...Подробнее
ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда...Подробнее
Российское казачество, выступающее в поддержку российской операции против нацистского режима на Украине, могло бы...Подробнее
О проблемах в отношениях США и стран Ближнего Востока рассказали эксперты Asia Times. Авторы публикации отмечают, что...Подробнее
Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество и будут совместно противодействовать гегемонии США, уверен...Подробнее
Накануне около восьми утра на Петергофском шоссе произошло серьёзное ДТП. Петербуржец, попытавшийся на велосипеде...Подробнее
В Кировском районе Санкт-Петербурга от нападения четырёх псов пострадал четырнадцатилетний ребёнок. Девочку со рваными...Подробнее
Поддержка корпоративных пользователей ОС Linux Ubuntu в РФ прекращается. Разработчик дистрибутива Canonical...Подробнее
Самоходные 240-мм минометы 2С4 «Тюльпан» были замечены на улицах Мариуполя. Как предполагается, их задействуют при...Подробнее
Комментировать