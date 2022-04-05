Сивков обозначил ближайшую задачу армии ВС России на Украине

России предстоит разгромить группировку украинских войск в Донбассе, рассказал военный эксперт Константин Сивков. Он озвучил главные задачи второго этапа «военной спецоперации», которую проводит Россия на территории Украины.

По его словам, сейчас перед войсками РФ стоит цель взять под свой контроль всю территорию Донбасса. Далее же, уверен Сивков, российские войска смогут начать наступление в западном направлении, пишет Украина.ру.

«После этого можно будет спокойно развертывать наступление на запад, потому что на западе уже у ВСУ нет ни сил, ни средств», – отметил он.

Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Минобороны России сообщило о старте второго этапа, и сейчас бои сосредоточены в Донбассе и Мариуполе.

Запад при этом продолжает поставлять Украине вооружение, оказывает финансовую и гуманитарную поддержку, тогда как против России США и союзники этой страны расшили снова санкции.

По словам главы российского правительства Михаила Мишустина, подобные действия западных стран можно оценить как попытку уничтожить экономику РФ. В правительстве сообщили о планах развивать отечественное производство еще более активно.

Поэтому действительно, как и предупреждал президент России Владимир Путин, страна входит в достаточно сложный экономический период, поскольку придется отказаться от множества функционировавших десятилетиями экономических связей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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