Леонков рассказал об использовании винтовок Мосина образца 1891 года на Украине

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Украинцам выдали 3-линейные винтовки Мосина, убойная дальность которых составляет два километра. Об этом в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, эпизодическое использование этого стрелкового оружия действительно было зафиксировано в ходе военных действий в Украине. Как отметил эксперт, винтовка образца 1891 года, которая считается мощным оружием, есть и на вооружении Российской армии.
Легендарную винтовку со скользящим затвором, которая является одним из самых распространенных видов стрелкового вооружения, можно оснастить оптическим прицелом, чтобы она стала еще более точной и дальнобойной.
«А еще к Мосинке ведь можно штык приделать и еще в рукопашку ею поработать», – отметил эксперт.
Леонков подчеркнул, что русские инженеры конца позапрошлого века создали оружие на все времена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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