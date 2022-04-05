Сенатор Джабаров призвал бомбить эшелоны Евросоюза с оружием для Украины

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Российским военным следует уничтожать европейские эшелоны с оружием для ВСУ сразу после того, как они попадают на территорию Украины. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, пишет Парламентская газета.
По его слова, хотя Европа и передает ВСУ устаревшее советское вооружение, тем не менее, это способствует эскалации ситуации. США и их союзникам важно втянуть РФ в затяжной конфликт, чтобы играть против ее экономики.
Поэтому, по мнению сенатора, следует наносить ракетные и бомбовые удары по эшелонам с оружием сразу после того, как они пересекают границу Украины. Ведь необходимо понимать, что это оружие будет применяться против российских военных.
«Из нее хотят убивать наших военнослужащих. И мы имеем все права, чтобы уничтожать такие вооружения», - уверен парламентарий.
Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Запад решил и далее оказывать поддержку Киеву не только вооружением, но и финансово, выступив, фактически, против РФ, хотя и не отправляет своих военных воевать с Россией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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