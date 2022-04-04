Выяснилось, почему вместо применения тяжелого вооружения в Мариуполе задействовали спецназ

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ВС России и ДНР продолжают сражаться с бойцами ВСУ за Мариуполь. Сейчас бои идут на территории завода «Азовсталь», куда уже зашли российские спецназовцы. Также они зашли в порт Мариуполя и на завод Ильича.
В этой связи эксперты спрашивают, почему эти территории не накрывают огнем авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Но появлению спецназа есть объяснение. Дело в том, что в зонах, заблокированных бойцами ВСУ и нацбатальонов, могут находится ключевые фигуры из числа натовских инструкторов. По этой причине было принято решение подключить спецназ к выполнению военной операции. Есть надежда на то, что в ходе боевых действий будут взяты в плен иностранные инструкторы или представители украинских батальонов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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