На Украине сбит разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 ВКС России

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Вертолет Ка-52 ВКС РФ был сбит противотанковой ракетой в полете. Об этом пишет Авиа.про, отмечая, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 выполнял задание в рамках «военной спецоперации» на территории Украины.
Удар по вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса со скрытой позиции с расстояния порядка 2,5 километров. Такие данные были получены исходя из информации о возможностях противотанковых комплексов.
Судя по видео, которое появилось в Сети, уничтожили ВСУ российский вертолет ракетой, выпущенной из противотанкового комплекса «Стугна». В момент нанесения удара вертолет, находясь в полете, завис над местностью.
Информации о судьбе экипажа нет. Исходя из мощности выпущенной ракеты, вертолет получил критические повреждения.
Точной информации о месте атаки на Ка-52 нет. Но, как отмечают военные эксперты, это действительно уникальный случай, поскольку удар наносился из ПТРК по воздушной цели.
Напомним, Россия 24 февраля ввела свои войска на территорию Украины, заявив, что начинает «военную спецоперацию». Киев не принял условия России и продолжает оказывать сопротивление российским войскам, получая при этом поддержку от Запада в виде вооружения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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