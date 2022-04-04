Генерал ВС США Кларк назвал Днепропетровск главной целью ВС России на Украине

Сегодня, 13:54

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Генерал ВС США Кларк назвал Днепропетровск главной целью ВС России на Украине
Генерал ВС США Кларк

Высокопоставленный генерал Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN представил собственный тактический прогноз, касающийся дальнейших передвижений армейских подразделений Российской Федерации, осуществляемых  в рамках спецоперации на территории Украины. Такую информацию сообщило онлайн издание «Военное дело». 

В соответствии с мнением профессионального военного генерала Кларка, основной стратегической целью Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины является обязательный выход к областному городу Днепропетровску. Этот выход позволит Москве полностью заблокировать наиболее боеспособную группировку Вооружённых сил Украины, которая в настоящий период времени дислоцируется в Донбассе. 

В связи с этим, высокопоставленный американский генерал заявил о необходимости поставок на Украину тяжелого вооружения. Под ним Кларк понимает советскую военную технику, при эксплуатации которой у украинских военных не возникнет проблем. Он также подчеркнул, что США не смогут обеспечить Киев таким оружием, этим должны заняться партнеры Вашингтона по военному блоку НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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