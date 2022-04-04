Генерал ВС США Кларк назвал Днепропетровск главной целью ВС России на Украине

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Высокопоставленный генерал Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Уэсли Кларк в эфире телеканала CNN представил собственный тактический прогноз, касающийся дальнейших передвижений армейских подразделений Российской Федерации, осуществляемых в рамках спецоперации на территории Украины. Такую информацию сообщило онлайн издание «Военное дело».
В соответствии с мнением профессионального военного генерала Кларка, основной стратегической целью Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины является обязательный выход к областному городу Днепропетровску. Этот выход позволит Москве полностью заблокировать наиболее боеспособную группировку Вооружённых сил Украины, которая в настоящий период времени дислоцируется в Донбассе.
В связи с этим, высокопоставленный американский генерал заявил о необходимости поставок на Украину тяжелого вооружения. Под ним Кларк понимает советскую военную технику, при эксплуатации которой у украинских военных не возникнет проблем. Он также подчеркнул, что США не смогут обеспечить Киев таким оружием, этим должны заняться партнеры Вашингтона по военному блоку НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...Подробнее
Еще до начала «спецоперации» на Украине США и НАТО рассматривали возможность атаковать Донбасс с моря ракетами...Подробнее
Новую денежную выплату от государства смогут получить российские граждане в начале следующей недели. Деньги будут...Подробнее
Правоохранители Северной столицы возбудили уголовное дело после взрыва страйкбольной гранаты на детской площадке....Подробнее
Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении семерых приятелей, устроивших «голую» пробежку по Сенной...Подробнее
Во Всеволожском районе Ленинградской области водитель чёрной иномарки попытался избежать объяснений с полицейскими,...Подробнее
Депутат Госдумы РФ и актер Николай Бурляев полагает, что у страны есть чем ответить на решение Голливуда уйти из...Подробнее
Предприниматель Андрей Терёхин - общественник из Новосибирска, создатель и руководитель IT-компании VR CORP, объявил о...Подробнее
Люди старшего поколения обладают уникальными трудовыми навыками и инженерно-конструкторским потенциалом для возрождения...Подробнее
Комментировать