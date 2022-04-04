Дандыкин назвал причины сдачи в плен 267 морпехов ВСУ

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Капитан первого ранга Василий Дандыкин считает, что бойцы ВСУ сдаются в плен, так как разочаровались в власти и поняли, что к ним на помощь никто не придет. Таким образом, он прокомментировал информацию о том, что находившиеся в Мариуполе 267 морских пехотинцев ВСУ добровольно сдались в плен. Сосредоточенные в городе войска считаются элитными и самыми мотивированными в украинской армии.
По мнению капитана первого ранга, эти бойцы сложили оружие, так как предпочли остаться в живых. Также Дандыкин упомянул, что потери в мариупольском котле у ВСУ огромные, пишет МК.
По его мнению, тот факт, что в плен сдались наиболее подготовленные украинские силы, свидетельствуют об успехах российских военных в проведении «спецоперации» в Украине.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов...Подробнее
Еще до начала «спецоперации» на Украине США и НАТО рассматривали возможность атаковать Донбасс с моря ракетами...Подробнее
Новую денежную выплату от государства смогут получить российские граждане в начале следующей недели. Деньги будут...Подробнее
Октябрьским районным судом вынесен приговор в отношении семерых приятелей, устроивших «голую» пробежку по Сенной...Подробнее
Экономист, финансовый аналитик Николай Подлевских допускает возможность технического дефолта России по внешним...Подробнее
Военно-политический аналитик Александр Перенджиев дал свой собственный комментарий тем действиям, которые осуществляют...Подробнее
Депутат Госдумы РФ и актер Николай Бурляев полагает, что у страны есть чем ответить на решение Голливуда уйти из...Подробнее
Предприниматель Андрей Терёхин - общественник из Новосибирска, создатель и руководитель IT-компании VR CORP, объявил о...Подробнее
Люди старшего поколения обладают уникальными трудовыми навыками и инженерно-конструкторским потенциалом для возрождения...Подробнее
Комментировать