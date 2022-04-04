Дандыкин назвал причины сдачи в плен 267 морпехов ВСУ

Капитан первого ранга Василий Дандыкин считает, что бойцы ВСУ сдаются в плен, так как разочаровались в власти и поняли, что к ним на помощь никто не придет. Таким образом, он прокомментировал информацию о том, что находившиеся в Мариуполе 267 морских пехотинцев ВСУ добровольно сдались в плен. Сосредоточенные в городе войска считаются элитными и самыми мотивированными в украинской армии.

По мнению капитана первого ранга, эти бойцы сложили оружие, так как предпочли остаться в живых. Также Дандыкин упомянул, что потери в мариупольском котле у ВСУ огромные, пишет МК .

По его мнению, тот факт, что в плен сдались наиболее подготовленные украинские силы, свидетельствуют об успехах российских военных в проведении «спецоперации» в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700