Дандыкин назвал причины сдачи в плен 267 морпехов ВСУ

Сегодня, 16:24

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Дандыкин назвал причины сдачи в плен 267 морпехов ВСУ
Фото из открытых источников

Капитан первого ранга Василий Дандыкин считает, что бойцы ВСУ сдаются в плен, так как разочаровались в  власти и поняли, что к ним на помощь никто не придет. Таким образом, он прокомментировал информацию о том, что находившиеся в Мариуполе 267 морских пехотинцев ВСУ добровольно сдались в плен. Сосредоточенные в городе войска считаются элитными и самыми мотивированными в украинской армии. 

По мнению капитана первого ранга, эти бойцы сложили оружие, так как предпочли остаться в живых. Также Дандыкин упомянул, что потери в мариупольском котле у ВСУ огромные, пишет МК.

По его мнению, тот факт, что в плен сдались наиболее подготовленные украинские силы, свидетельствуют об успехах российских военных в проведении «спецоперации» в Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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