Бои на Северодонецком направлении — сводка Минобороны РФ

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Народная милиция ЛНР и ДНР, поддерживаемая ВС РФ, продолжает проводить «спецоперацию» на Донбассе. Бойцам ЛНР удалось прорвать оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ на Северодонецком направлении.
Известно, что украинские группировки отказались сложить оружие и выйти из Мариуполя добровольно. Между тем в Минобороне РФ пообещали, что город перейдет под контроль российских войск в любом случае.
Согласно данным брифинга оборонного ведомства России на 5 апреля, ситуации на Донбассе уделяется особое внимание, так как это ключевая задача спецоперации.
Сейчас бойцы народной милиции ЛНР ведут бои с частями 24-й ОМБр ВСУ на окраинах населенного пункта Замуловка.
Также сообщается, что российские военные уничтожили командный пункт подразделения теробороны, а также топливное хранилище и завод по ремонту бронетанковой техники в населенных пунктах Золочев и Чугуев. За день ВС РФ нанесли удары по 30 украинским объектам. При этом были уничтожены восемь пунктов управления и три склада материально-технического обеспечения.
Как заявил представитель Министерства обороны РФ, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотника, 1981 танк и другие бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной техники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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