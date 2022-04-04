США объявили о передаче Украине 25 тактических ударных беспилотников

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Украина может получить еще одну партию тактических ударных беспилотников.
Ранее появилась информация о том, что США поставили Украине свои дроны, пишет Авиа.про. Теперь же, по данным Bloomberg, Украина получит еще 25 тактических ударных беспилотников.
Так, под данным западных СМИ, Украине передадут 25 дронов Switchblade 600. Они могут поражать цели на дистанции до 80 километров, а управление ими идет через спутниковые каналы, в том числе и через систему Starlink Илона Маска.
Официально сообщалось, что Украина получит только 10 ударных дронов. Но, скорее всего, их будет передано больше. Источники говорят, что это будет 25 беспилотников на сумму около 2,5 млн долларов.
Россия ранее предупреждала, что будет уничтожать конвои с вооружением, которое передают Украине. Тем не менее, Запад и далее осуществляет эти поставки, и даже обещает нарастить их.
Эксперты уже говорят о том, что НАТО хочет втянуть Россию в затяжной конфликт, и чем дольше будет длиться «военная спецоперация», тем разрушительнее будут ее последствия для экономики, поскольку в отношении РФ вводится все больше санкции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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