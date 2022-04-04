Военный эксперт Литовкин объяснил, почему польские Т-72 не доедут до армии Украины

Вчера, 21:59

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Военный эксперт Литовкин объяснил, почему польские Т-72 не доедут до армии Украины
Фото из открытых источников

Если Украина получит польские танки Т-72 различных модификаций (по разным оценкам – свыше 500 штук), они все равно не доедут в полном составе до ВСУ, поскольку их уничтожит российская армия, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Он добавил, что техника станет законной целью для российских военных сразу после появления на украинской территории. Так он прокомментировал соглашение между Варшавой и Вашингтоном на поставку 250 американских танков «Абрамс». Ранее сообщалось также о поставках Украине из Чехии танков Т-72 и БМП. 

«Мы контролируем автомобильные и железные дороги. Если мы увидим, что танки едут в Украину, то наши ракеты достанут их. Мы используем «Искандеры», «Кинжалы», «Калибры», ракеты «воздух-земля», и не факт, что ВСУ эти танки помогут. Перед началом военных действий у Киева было около 2300 танков, сейчас 1900 уничтожено. Передавать танки – дело Польши, одно дело – утилизировать Т-72 на своих заводах, тратить деньги, а так, их уничтожит армия РФ», – рассказал Литовкин.

Эксперт отметил, что польские Т-72, производившиеся в том числе по лицензии в самой республике, не сильно отличаются от советских, имеющихся на вооружении ВСУ. На них могут устанавливаться другие «прицелы, станции связи, другие обводы башни».

«Польша производила боевую технику по советским лицензиям, но они кончились, а заводы обрушились. НАТО не нужны польские танки, в НАТО есть немецкие и американские. И потом, калибры другие. У Т-72 калибр пушки 125 мм, а у «Абрамса» – 105 и 120 мм бывают. Это другие снаряды. Плюс в некоторых вариантах «Абрамса» есть заряжающий, в Т-72 стоит автомат заряжания»,– подытожил Литовкин.

«Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72», – заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила, отметив, что Чехия отправляет Украине «основные военные материалы».

По информации РИА Новости, контракт между Польшей и США предусматривает поставку Варшаве 250 Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Кроме самих боевых машин, республика получит логистический и учебный пакеты. Общая сумма сделки составила около шести миллиардов долларов. Военные европейской страны заявили, что данная закупка станет крупнейшей в истории Войска Польского. В Варшаве не скрывают, что танки «Абрамс» перебросят на восток страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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