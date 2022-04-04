СП: солярку ВСУ дали до Барвенково — дальше она им не понадобится

Сегодня, 08:24

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СП: солярку ВСУ дали до Барвенково — дальше она им не понадобится
Фото из открытых источников

Киев может потерять 90 тысяч военных из-за проблем с защитой топливной инфраструктуры. Об этом рассказал обозреватель Александр Ситников. Многие военные части не располагают достаточным количеством контингента, чтобы сохранить за собой нефтехранилища и заводы по перегонке топлива. 

Однако вместо обороны хранилищ ГСМ подразделения ВСУ бросают на подкрепление донбасской группировке. В Сети пользователи шутят о том, как попавшие в ловушку танкисты ВСУ смогут доехать только до города Барвенково в Харьковской области. 

Нехватка горючего грозит блокадой военных ВСУ в Донбассе. Словом, ситуация со снабжением частей ВСУ топливом становится все хуже. Недавно Украина утратила одесскую базу ГСМ, по которой был нанесен ракетный удар, пишет  СП.

Как отмечают украинские эксперты, топливный кризис скоро даст о себе знать. В ближайшее время топливо пропадет, что повлечет за собой  «крах всего в стране»

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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