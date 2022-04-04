СП: солярку ВСУ дали до Барвенково — дальше она им не понадобится

Киев может потерять 90 тысяч военных из-за проблем с защитой топливной инфраструктуры. Об этом рассказал обозреватель Александр Ситников. Многие военные части не располагают достаточным количеством контингента, чтобы сохранить за собой нефтехранилища и заводы по перегонке топлива.

Однако вместо обороны хранилищ ГСМ подразделения ВСУ бросают на подкрепление донбасской группировке. В Сети пользователи шутят о том, как попавшие в ловушку танкисты ВСУ смогут доехать только до города Барвенково в Харьковской области.

Нехватка горючего грозит блокадой военных ВСУ в Донбассе. Словом, ситуация со снабжением частей ВСУ топливом становится все хуже. Недавно Украина утратила одесскую базу ГСМ, по которой был нанесен ракетный удар, пишет СП .

Как отмечают украинские эксперты, топливный кризис скоро даст о себе знать. В ближайшее время топливо пропадет, что повлечет за собой «крах всего в стране».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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