Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Сегодня, 14:54

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Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны
Фото из открытых источников

Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом  базу бойцов украинской теробороны в Краматорске. База была оборудована в здании школы напротив отделения полиции. 

После начала спецоперации по приказу властей учебное заведение было закрыто и передано на военные нужды. Есть данные, что о пребывании в здании школы бойцов теробороны знали жители города,  пишет  телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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