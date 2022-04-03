Россия нанесла ракетный удар по зданию школы в Краматорске: там были бойцы теробороны

Российская армия продолжает спецоперацию в Украине. Так, 5 апреля ВС РФ уничтожили ракетным ударом базу бойцов украинской теробороны в Краматорске. База была оборудована в здании школы напротив отделения полиции.

После начала спецоперации по приказу властей учебное заведение было закрыто и передано на военные нужды. Есть данные, что о пребывании в здании школы бойцов теробороны знали жители города, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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