Эксперт Перенджиев обозначил сроки СВО на Украине, предупредив о середине апреля и Чечне

Военный эксперт Александр Перенджиев сообщил о том, что «военная спецоперация» на территории Украины, возможно, закончиться в начале лета.

По его мнению, сейчас рано говорить о реализации всех требований, которые Россия выдвинула Украине. ВСУ все еще обладает большим запасом оружия, которое поступает от Запада, пишет Украина.ру. К тому же, отмечает Перенджиев, за Украину и далее сражаются иностранные граждане, а инструктора и НАТО оказывают ВСУ поддержку в виде консультаций и предоставляют различную разведывательную информацию.

«Вспомним нашу Чечню, забыли, что ли? Там тоже помогал Запад, и арабский Восток помогал, чего там только не было. Все международные террористы тоже были там, и в Сирии была такая же история. Так что быстро не будет», – заявил политолог.

Он полагает, что только в середине апреля начнутся самые главные события. Сейчас перед Россией стоит задача занять территории Донецкой и Луганской областей, чтобы передать их под контроль ДНР и ЛНР.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 22 февраля. Минобороны РФ 25 марта сообщило о гибели в боях более 1350 российских военных. ДНР же предоставила информацию 5 апреля, сообщив о гибели более чем 760 военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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