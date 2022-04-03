Истребители армии России обратили в бегство два украинских Су-27

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Российские Су-35 вынудили спасаться бегством сразу два украинских Су-27.
Попытка начать схватку двух украинских Су-27 с истребителями поколения 4++ окончилась для них провалом, пишет Авиа.про. Украинские летчики, поняв, что не смогут тягаться с самолетами, которые превосходят их истребители в разы, предпочли скрыться.
Этот инцидент, рассказывает источник, произошел в первые дни «военной спецоперации» на территории Украины. При выполнении боевой задачи, экипажи истребителей Су-35 заметили стремительное приближение украинских Су-27. А поскольку российские самолеты оснащены более дальнобойными ракетами, то стало понятно, что за ними преимущество.
В Минобороны РФ заявили, что на сегодняшний день у Украины почти не осталось боевых самолетов. Авиация Украины была уничтожена либо в воздухе, либо ракетными ударами по аэродромам.
Отметим, потери РФ по состоянию на 25 марта составили уже более 1350 военнослужащих. 5 апреля озвучила данные о потерях и ДНР, указав, что в боях погибли 760 человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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