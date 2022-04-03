Виктор Баранец заявил о подготовке ВС России генеральной битвы с ВС Украины в апреле

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Профессиональный обозреватель военной прессы, эксперт в области международных вооружений Виктор Баранец дал развёрнутое интервью журналисту информационного онлайн издания «Царьград», в ходе которого предположил, когда в Украине будет осуществляться основная по своему значению битва российских и украинских Вооружённых сил в ходе нынешней «спецоперации».
«В настоящее время многие армейские подразделения, которые командование сняло с окружения Киева и Чернигова, устремились на территорию юго-запада Украины. Что там на самом деле происходит? Нам объясняют: это делается для того, чтобы захлопнуть мышеловку. В ней в настоящий период времени находятся гигантские по численности соединения ВСУ. Предположительное общее количество военнослужащих там достигает ориентировочно 60 тысяч человек», — отметил он.
Как утверждает российский военный специалист, решающее столкновение между двумя крупными армиями может произойти в текущем месяце.
«Сейчас для меня абсолютно понятная ситуация. Генеральная битва пройдёт на протяжении апреля, и будет она построена вокруг этой гигантской группировки военных сил, которые капитально окопались сегодня на донецкой земле», — заявил Баранец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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