Ситников заявил, что «донбасская дуга» станет самой масштабной битвой в XXI веке

RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
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Минобороны РФ сообщило уже о старте второго этапа «военной спецоперации» на территории Украины, в рамках которого российские войска сосредоточатся на битве за территории Донбасса.
О том, что «Донбасская дуга» станет самой масштабной военной операцией в XXI веке, говорят уже многие военные эксперты, пишет издание Свободная Пресса. Так, военный эксперт Александр Сытников отмечает, что от исхода битвы за Донбасс будет зависеть судьба Украины и России.
По оценкам военных аналитиков, по количеству участвующих сил сражение будет эквивалентно знаменитому Бородинскому сражению. У каждой из сторон есть ряд преимуществ, но и проблемные места.
К примеру, силы РФ обладают преимуществом в воздухе, мощным количеством и хорошим снабжением. К тому же Россия может наносить ракетные удары.
Украина же в данном районе строила не один год линию обороны. Сейчас вооружением ВСУ поддерживает Запад, который может предоставлять и разведданные. Стоит учитывать и то, что западные страны давят на российскую экономику, что тоже может определенным образом повлиять на отдельные аспекты битвы.
Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ сообщило о гибели более чем 1350 российских военнослужащих по состоянию на 25 марта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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