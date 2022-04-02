Ситников заявил, что «донбасская дуга» станет самой масштабной битвой в XXI веке

Минобороны РФ сообщило уже о старте второго этапа «военной спецоперации» на территории Украины, в рамках которого российские войска сосредоточатся на битве за территории Донбасса.

О том, что «Донбасская дуга» станет самой масштабной военной операцией в XXI веке, говорят уже многие военные эксперты, пишет издание Свободная Пресса . Так, военный эксперт Александр Сытников отмечает, что от исхода битвы за Донбасс будет зависеть судьба Украины и России.

По оценкам военных аналитиков, по количеству участвующих сил сражение будет эквивалентно знаменитому Бородинскому сражению. У каждой из сторон есть ряд преимуществ, но и проблемные места.

К примеру, силы РФ обладают преимуществом в воздухе, мощным количеством и хорошим снабжением. К тому же Россия может наносить ракетные удары.

Украина же в данном районе строила не один год линию обороны. Сейчас вооружением ВСУ поддерживает Запад, который может предоставлять и разведданные. Стоит учитывать и то, что западные страны давят на российскую экономику, что тоже может определенным образом повлиять на отдельные аспекты битвы.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Минобороны РФ сообщило о гибели более чем 1350 российских военнослужащих по состоянию на 25 марта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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