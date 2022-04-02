Анпилогов рассказал, как будет развиваться спецоперация ВС РФ на Украине

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Военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру заявил, что окончательное окружение и уничтожение крупнейшей группировки ВСУ на Донбассе неизбежно.
Российская армия прикрылась оборонительным рубежом Днепра. Украинские войска сейчас не могут форсировать реку. После падения Мариуполя будет соединен южный театр военных действий и восточный — Донбасс, отметил Анпилогов. В дальнейшем будет окружена наиболее боеспособная группировка ВСУ на Донбассе, пишет ukraina.ru .
Эксперт также отметил, что у командования ВСУ проигрышная стратегия, которая ведет к разгрому донецкой группировки. Киев будет создавать какие-то препятствия для смыкания клещей, но это обреченный бой, считает Анпилогов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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