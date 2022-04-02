Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы западные наемники Украины попали на передовую

Сегодня, 12:19

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Военный эксперт объяснил, что было бы, если бы западные наемники Украины попали на передовую
Военный политолог Александр Перенджиев

Военный политолог Александр Перенджиев рассказал о том, какая судьба ждала бы западных наемников, прибывающих на территорию Украины, если бы они прибыли на передовую.

В интервью изданию Украина.ру Перенджиев отметил, что в рядах ВСУ уже восемь лет служат граждане других государств. Но они, уверен эксперт, не готовы к интенсивным боевым действиям. Поэтому они не идут на передовую, а при первой же опасности бегут в Европу.

Минобороны РФ уже сообщило о том, что нанесло ракетный удар по штабу ВСУ в Харькове, где находились и иностранные наемники. Еще одна группа наемников была уничтожена ракетным ударом по Яворовском полигоне в Львовской области.

Перенджиев подставил под сомнение, что на стороне ВСУ готовы воевать профессиональные военные из других стран. Те же, кто прибыл, не понимал, в каких условиях придется воевать, поэтому они бегут домой, а не на передовую.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля. В ответ на действия РФ Запад пытается надавить на российскую экономику санкциями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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