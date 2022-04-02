RusVesna: в Украине гремят мощные взрывы, ревут сирены воздушной тревоги
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной...Подробнее
По состоянию на сегодня, понедельник, 4 апреля 2022 года, на Украине уже не осталось практически ни одной спокойной территории, на которой бы не проводились боевые действия по плану «российской спецоперации». Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» поместил на своих страницах карту Украины, на которой существенная площадь территории красным от работы местных систем оповещения. Начали поступать оперативные сообщения о первых взрывах в Тернополе, 2 апреля взрывались объекты Полтавы и Кременчуга.
«Спецоперация» Российской Федерации осуществляется и на территории этих, ранее спокойных, городов. Главы перечисленных населенных пунктов подтверждают оперативную информацию, получаемую от СМИ. В последние дни взрывы гремят по территории Тернопольской, Ровненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей.
Ракетные атаки осуществляются по многим областным центрам, а также по городу Коломыя. Вокруг Харькова и в самом городе продолжаются далее бои. Раздаются громкие взрывы от работы артиллерии. Сообщается об ожесточенных боях у города Николаева. По окраинам также раздаются взрывы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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