Кнутов дал разъяснения, почему украинские вертолеты под Белгородом не были сбиты

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему вертолеты ВСУ смогли атаковать нефтебазу в Белгороде.

По его мнению, они летели на предельно низкой высоте, поэтому средства ПВО их не засекли и не смогли атаковать, пишет Украина.ру. К тому же для вертолетов нет необходимости создавать большую базу. Вертолет можно спрятать на поляне в лесу и отправлять его с этого места на ночные задания.

«Дело в том, что вертолету не нужна взлетно-посадочная полоса. Можно найти поляну в лесу, разместить там землянку, посадить туда техников, продумать систему подвоза топлива в ночных условиях, когда его поставляет одна машина, а не колонна. Рассредоточив эти вертолеты, можно добиться такого положения, когда они смогут выполнять определенные задачи, но их сложно будет обнаружить», — сказал Кнутов.

Поэтому эксперт предложил задействовать спутниковую и радиотехническую разведку, чтобы отследить вертолеты противника. Он добавил, что важно уничтожить украинскую авиацию. И для этого необходимо разместить по границе радары, которые бы выявляли низко идущие цели.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит на территории Украины военную спецоперацию. По данным Минобороны РФ, к 25 марта в ходе болев погибли уже более 1350 российских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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