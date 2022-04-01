Кнутов дал разъяснения, почему украинские вертолеты под Белгородом не были сбиты

Сегодня, 19:49

0

Image 16+
Кнутов дал разъяснения, почему украинские вертолеты под Белгородом не были сбиты
Фото из открытых источников

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему вертолеты ВСУ смогли атаковать нефтебазу в Белгороде.

По его мнению, они летели на предельно низкой высоте, поэтому средства ПВО их не засекли и не смогли атаковать, пишет Украина.ру. К тому же для вертолетов нет необходимости создавать большую базу. Вертолет можно спрятать на поляне в лесу и отправлять его с этого места на ночные задания.

«Дело в том, что вертолету не нужна взлетно-посадочная полоса. Можно найти поляну в лесу, разместить там землянку, посадить туда техников, продумать систему подвоза топлива в ночных условиях, когда его поставляет одна машина, а не колонна. Рассредоточив эти вертолеты, можно добиться такого положения, когда они смогут выполнять определенные задачи, но их сложно будет обнаружить», — сказал Кнутов.

Поэтому эксперт предложил задействовать спутниковую и радиотехническую разведку, чтобы отследить вертолеты противника. Он добавил, что важно уничтожить украинскую авиацию. И для этого необходимо разместить по границе радары, которые бы выявляли низко идущие цели.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит на территории Украины военную спецоперацию. По данным Минобороны РФ, к 25 марта в ходе болев погибли уже более 1350 российских военных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Кнутов дал разъяснения, почему украинские вертолеты под Белгородом не были сбиты

Сегодня, 19:49

Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Сегодня, 08:09

Эксперт Леонков разъяснил причину свободного пролета вертолетов ВСУ в Белгород

Вчера, 11:04

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

Вчера, 09:59

Армия РФ взяла контроль над городом Изюмом в Харьковской области

Вчера, 08:44

Сивков указал на медийный эффект удара ВС Украины по нефтебазе в Белгороде

1-04-2022, 15:24

Глава Чечни Кадыров решил наградить Байдена за содействие спецоперации РФ

1-04-2022, 12:54

Танкист ВС из РФ рассказал об атаке противника с применением комплекса NLAW в Мариуполе

30-03-2022, 15:54

Эксперт ЦРУ Джонсон разъяснил стратегию ВС РФ и что происходит вокруг Киева

30-03-2022, 14:04

ВС России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, Харькову и Хмельницкому

30-03-2022, 12:34

Генштаб ВСУ сначала заявил об отводе войск РФ из-под Киева, потом назвал процесс ротацией

30-03-2022, 11:14

Спецназ ВС РФ показал захваченные у ВСУ под Черниговом трофеи

30-03-2022, 10:24

В жестоком бою танкисты ДНР прикрыли спецназ, уничтожив технику и вооружение ВСУ

29-03-2022, 19:44

В Николаеве ВС РФ ракетным ударом разрушили здание областной администрации

29-03-2022, 15:59

ВС РФ нанесли удар по объекту вблизи Никополя Днепропетровской области

29-03-2022, 13:49

Ракетным ударом РФ уничтожена снабжавшая ВСУ топливом нефтебаза в Ровенской области

29-03-2022, 10:24

ВС РФ уничтожили базу ВСУ: кадры из Артемовска

28-03-2022, 16:24

Западные СМИ: «российская армия отступает в Донбассе»

28-03-2022, 13:54

RusVesna: войска ДНР и РФ наступают, ожесточенные бои идут в Донбассе

28-03-2022, 13:44

Киевский гарнизон попал в сложное положение

28-03-2022, 13:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге

Вчера, 09:59

0

Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...

Подробнее
SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

SP: министр ВВС США Кендалл увидел Су и МиГ ВКС РФ в небе Украины и отказался от F-35

1-04-2022, 13:39

0

Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...

Подробнее
Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Политаналитик Бабич: казаки не выполняют свои обещания по поддержке Донбасса

Вчера, 20:14

0

Российским казацким объединениям и добровольческим организациям следует подтвердить свои слова делом, поддержать...

Подробнее
Для создания мраморного узора на растительном стейке ученые использовали горох

Для создания мраморного узора на растительном стейке ученые использовали горох

31-03-2022, 20:39

0

Растительный стейк с узором, идентичным мраморной говядине, сумели создать ученые Швейцарской высшей технической школы...

Подробнее
Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Эксперт Баранец ответил на вопрос о возможности тактического ядерного удара по штабам НАТО

Сегодня, 08:09

0

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал возможность ядерного удара со стороны России. О возможности применения...

Подробнее
Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

Баранец: США хотят через конфликт на Украине истощить военный потенциал России

1-04-2022, 10:19

0

Военный эксперт Виктор Баранец уверен, что США стремятся ослабить Россию, пытаясь затянуть «военную спецоперацию» на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

Отравление детей на базе отдыха в Ленинградской области стало основанием для возбуждения уголовного дела

1-04-2022, 11:34

0

Факт отравления детей, которое произошло на базе в Приозёрском районе, спустя месяц всё же стал объектом более...

Подробнее
Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

Армией ВС из РФ сбит БПЛА ВСУ над Белгородом

1-04-2022, 18:24

0

Жители российского Белгорода делятся в Сети кадрами уничтожения украинского летательного аппарата, сообщает издание...

Подробнее
Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

Британская Mi-6 «раскрыла» план 2-го этапа спецоперации ВС России

Вчера, 14:49

0

Mi-6 (служба разведки из Британии) утверждает, что её сотрудники полностью ознакомлены с планами Российской Федерации...

Подробнее
Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Беглов не смог доработать транспортную реформу в Петербурге

1-04-2022, 14:48

0

Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта...

Подробнее