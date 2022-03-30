Эксперт Леонков разъяснил причину свободного пролета вертолетов ВСУ в Белгород

России следует усилить безопасность своих приграничных территорий, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Это стало отчетливо понятно, когда 1 апреля сразу два вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины вошли в воздушное пространство России и атаковали нефтебазу в Белгороде.

По его словам, ВСУ смогли провернуть эту операцию за счет поддержки НАТО. Альянс предоставляет ВСУ подробные разведданные, которые использовались при построении маршрута движения. Маршрут был проработан для полета на низких высотках с учетом не только рельефа, но и размещения систем ПВО.

«По-другому вертолеты ВСУ не смогли бы попасть на нашу территорию. Данные об обстановке также были переданы космической разведкой США», – уверен Леонков.

В итоге украинские военные нанесли удар по нефтебазе в Белгороде и вернулись на территорию Украины.

Напомним, РФ проводит также ракетные удары по украинским нефтебазам, чтобы лишить украинские войска топлива. Минувшей ночью ракетный удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу.

Запад же продолжает поставлять Украине вооружение, а также есть информация и о том, что на украинскую территорию завозятся дополнительные партии топлива. И это несмотря на то, что Россия заявила о готовности уничтожать конвои для ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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