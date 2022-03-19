Кнутов заявил, что в Украину из Польши доставляют оружие и боеприпасы

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Украина получает оружие и боеприпасы.

Он подчеркнул, что поставки вооружения на территорию Украины идут с Польши под видом мирных грузов. Оружие поставляют в трейлерах, вместе с гуманитарной помощью. В одной колонне с гуманитарной помощью могут следовать и автобусы с наемниками, готовыми воевать против России на территории Украины, пишет Украина.ру.

«Оружие идет под видом гражданских грузов. Его перевозят в трейлерах, там идет несколько машин с гуманитарной помощью, и там пару машин замаскировали, с этим оружием, которые выделяют страны НАТО — переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые комплексы и т. д. Уничтожить их тяжело. Также едут наемники — в мирных автобусах, в колоннах маскируются… Их тоже не очень просто уничтожить», — сказал Кнутов.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. В ходе спецоперации, по данным Минобороны РФ на 2 марта, погибли 498 российских военных. Информацию о гибели тысяч российских военнослужащих с начала спецоперации на территории Украины российское оборонное ведомство называет фейком, и напоминает, что за распространение фейков введена уголовная ответственность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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