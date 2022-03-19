RusVesna: По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

В сторону украинской границы по территории Белоруссии идет колонна военной техники.

На технике в этот раз новый тактический знак – красный квадрат. Об этом сообщает Русская Весна.

В Генштабе ВСУ утверждают, что такую маркировку используют для белорусских войск, которые могут тоже вторгнуться на территорию Украины. Украинская сторона оценивает вероятность вторжения белорусских сил как высокую.

Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Москва заявила, что не остановит ее проведение, пока не будут реализованы поставленные цели.

Стоит отметить, что Запад не поддержал Россию и обвинил ее в военной агрессии против суверенного государства. При этом страны Запада продолжают поставлять Украине различное вооружение и уже появилась информация о тайных переговорах по поводу поставки тяжелого наступательного вооружения.

2 марта 2022 года Минобороны РФ сообщило о гибели на территории Украины 498 российских военнослужащих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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