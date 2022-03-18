Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом

Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop Grumman.

РЛС, предназначенная для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, скрывалась рядом с жилыми домами, однако была обнаружена и ликвидирована, после чего ее добили ударом ВКС РФ.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть украинских военнослужащих, находящихся рядом со сбитой РЛС, пишет rusvesna.su . Их нецензурная лексика прерывается ракетными ударами. Вскоре бойцы ВСУ срочно уезжают на машине от сбитой станции, чтобы не подвергаться смертельной опасности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700