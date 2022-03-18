Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом

Сегодня, 17:29

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Российские военные подбили американскую РЛС, а ВКС добили авиаударом
Фото из открытых источников

Российские военные подбили подвижную радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства американской компании Northrop Grumman. 

РЛС, предназначенная для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, скрывалась рядом с жилыми домами, однако была обнаружена и ликвидирована, после чего ее добили ударом ВКС РФ. 

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть украинских военнослужащих, находящихся рядом со сбитой РЛС, пишет rusvesna.su. Их нецензурная лексика прерывается ракетными ударами. Вскоре бойцы ВСУ срочно уезжают на машине от сбитой станции, чтобы не подвергаться смертельной опасности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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