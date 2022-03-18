Military Watch: в Украине ликвидирован самый результативный снайпер НАТО

Снайпер из Канады, известный под кличкой Wali «дикий гусь», ликвидирован в Украине.

Об этом сообщил американский военно-аналитический журнал «Military Watch», пишет Свободная Пресса .

Издание пишет, что 4 марта канадец прибыл на территорию Украины, чтобы воевать «за справедливость». Но уже спустя несколько дней его ликвидировали.

Снайпер Wali служил в Кандагаре во время афганской войны 2009-2011 гг. в составе 22-го полка Королевской канадской пехоты. О нем говорили, что он может поразить со снайперской винтовки цель на расстоянии более двух миль.

Wali участвовал также в боях в Ираке на стороне курдов. Там ему удалось за один из дней убить 40 человек, после чего о нем стали говорить как о «самом результативном снайпере НАТО».

Прибыв на территорию Украины, он был направлен в Киев, где несколько дней активно публиковал фотографии в соцсетях. Но после 9 марта публикаций Wali уже не размещал.

Издание пишет, что Wali был ликвидирован снайперским патроном для стрельбы на большие дистанции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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