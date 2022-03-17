По заводу «Азовсталь» Ахметова в Мариуполе ВС РФ нанесли мощный удар

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
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Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по металлургическому заводу «Азовсталь», принадлежащему миллиардеру Ринату Ахметову. Предприятие было одним из главных активов олигарха. За время обострения ситуации на Украине полк «Азова» ( организация, запрещенная в РФ) превратил комбинат в укрепрайон.
Как рассказал генерал-лейтенант службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников, в Мариуполе ВСУ противостоят не только российские военные, но и силы ЛДНР. По его словам, в некоторых районах города подавлено сопротивление, количество людей, покидающих зону боевых действий, увеличилось. Бойцы «Азова» просят у Киева прислать им помощь, чтобы вырваться из взятого в кольцо города, пишет yamal-media.ru.
Однако вчера советник офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что батальонам не стоит ждать помощи, так как сложившаяся ситуация не позволяет это сделать. Арестович заявил, что военного решения по этому вопросу пока нет. По его словам, остается либо дипломатический путь, либо городу придется стоять до конца.
Арестович уверен, что сил в Мариуполе достаточно для того, чтобы удерживать оборону неделями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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