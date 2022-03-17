Генерал Гузевич рассказал о некоторых успехах ВСУ в боях под Киевом

Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в субботу, 19 марта 2022 года, фронтовую сводку. Боевой генерал в этой сводке заявил об определённых военных успехах украинских военнослужащих во время боёв в окрестностях города Киева. В тот момент, когда высокопоставленный офицер анализировал данную информацию, как пишут военно-политические аналитики, он сильно запутался в материале этой сводки. Об этом сообщает информационное онлайн издание Solenka.info.

Боевой генерал начал рассказывать о том, что подразделения Вооружённых сил Украины эффективно отбросили военнослужащих российской армии на 70 километров на правом берегу Днепра. Несколько позже Александр Гузевич начал утверждать уже о том, что на том же самом отрезке, который он упоминал ранее, крупные боевые силы противника украинским военным удалось полностью остановить. Но вот суровая реальность спецоперации: на само деле на правом берегу реки Днепр армейские подразделения Российской Федерации дислоцированы буквально на расстоянии 5 км от границы города Киева.

Одновременно украинский генерал Гузевич заявил, что в окрестностях столичного Киева ВСУ удалось собрать группировку войск впечатляющих размеров. Профессиональный военный также сообщил и о том, что военнослужащие украинской армии успешно сбили в небе над Киевом несколько ракет.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Украина, получая оружие с Запада, продолжает противостоять российским силам, а чтобы усложнить ситуацию для Москвы, в отношении российской экономики введены серьезные санкции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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