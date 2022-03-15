Леонков разъяснил, как ВС РФ смогут лишить Украину разведданных США

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как можно лишить Украину американских разведданных.

Он отметил, что США продолжают делиться сведениями, полученными их разведкой на территории Украины, пишет Взгляд.ру .

Чтобы препятствовать этому, необходимо выявлять и уничтожать американские узлы связи и разведцентры в Украине.

Подобная ситуация была и в Сирии. Там США передавали сведения повстанческим бандформированиям. Но как только удалось уничтожить точки передачи информации, ситуация изменилась. По-другому помешать американцам просто невозможно, даже при условии применения российскими войсками средств радиоэлектроподавления, полагает Леонков.

Он добавил, что над Украиной постоянно пролетают разведывательные американские спутники высокого качества. Но точно узнать, какой из них собирает данные для ВСУ, невозможно.

Полученные сведения могу рассылаться через систему связи StarLink Илона Маска по всей Украине в режиме нон-стоп. И заглушить их передачу практически нереально на такой большой территории. Потому сейчас нет другого выхода, как выявлять и методично уничтожать все узлы связи.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Запад же продолжает передавать Украине вооружение, оказывает финансовую помощь, тогда как в отношении РФ введен широкий пакет санкций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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