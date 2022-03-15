Телеграм-канал «Кріт СБУ»: инструкторы НАТО покидают Украину

Западные инструкторы, которые на протяжении нескольких лет вели подготовку бойцов ВСУ, поспешно покидают Украину, где проходит спецоперация России, о чем сообщил телеграм-канал «Кріт СБУ».

Автор канала, который назвался «действующим сотрудником Службы безопасности Украины», написал: «Встает вопрос о том, как нам теперь осваивать новые образцы вооружения, которые должны поставить в ближайшее время».

Таким образом, освоение новых образцов вооружения украинскими военными оказалось под угрозой, пишет mk.ru .

Сотрудник украинской спецслужбы также раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что международная поддержка ничего не стоит, пока гибнут люди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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