MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
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Западные инструкторы, которые на протяжении нескольких лет вели подготовку бойцов ВСУ, поспешно покидают Украину, где проходит спецоперация России, о чем сообщил телеграм-канал «Кріт СБУ».
Автор канала, который назвался «действующим сотрудником Службы безопасности Украины», написал: «Встает вопрос о том, как нам теперь осваивать новые образцы вооружения, которые должны поставить в ближайшее время».
Таким образом, освоение новых образцов вооружения украинскими военными оказалось под угрозой, пишет mk.ru.
Сотрудник украинской спецслужбы также раскритиковал Владимира Зеленского, подчеркнув, что международная поддержка ничего не стоит, пока гибнут люди.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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