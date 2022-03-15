Политолог Михеев рассказал о подавлении российской армией береговой обороны Одессы для высадки десанта

Политолог Сергей Михеев рассказал о задачах, которые стоят перед российскими военными в рамках спецоперации на территории Украины. В частности, эксперт отметил, что прежде всего им предстоит разгромить группировку ВСУ на Донбассе, которая не разделена полностью. По мнению Михеева, этот план разработан для того, чтобы у тех, кто готов сдать оружие, была возможность покинуть район спецоперации.

Сейчас российские военные и силы ЛДНР планируют выйти на границы областей и окружить группировку ВСУ, после чего взять Мариуполь, пишет sm.news .

«В Мариуполе есть серьезное продвижение. Вчера вышла 31 тысяча беженцев через российский коридор. Украина к этому никакого отношения не имеет. Там действует наша морская пехота, Росгвардия, подразделения Чечни», - утверждает политолог.

Что касается успешного штурма Одессы, то для этого важно, чтобы с севера к городу подошли российские силы, заметил Михеев. После окружения украинской группировки город будет взят стремительно, но пока идет подготовка к высадке российского десанта, сказал политолог. По его словам, с кораблей выявляются и уничтожаются позиции береговой обороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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