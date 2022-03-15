Военные РФ нанесли четыре ракетных удара по Львову

Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что по Львову было нанесено четыре ракетных удара. Точной информации о целях удара пока нет, но, предварительно, три ракеты были выпущены как раз по аэродрому, и еще одна ракета ударила по авиационному заводу.

Источники сообщили, что аэродром во Львове, как и в Виннице, использовали и гражданские, и военные самолеты.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что целью этой спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

Украина, тем не менее, получила поддержку Запада, который продолжает снабжать ее вооружением, а также давит на российскую экономику санкциями. Глава государства предупредил сограждан о возможных сложностях в экономике страны, которые будут проявляться в виде ускорения инфляции и роста безработицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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