Что происходит сейчас в Мариуполе

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Из Мариуполя в течение нескольких дней по гуманитарным коридорам эвакуировались более 30 тыс. мирных жителей.
Корреспондент ТАСС сообщает, что в городе уже начались бои, которые ведут против ВСУ войска России и ДНР.
Власти ДНР рассказали, что решили открыть гуманитарные коридоры, поскольку мирное население не могло вообще покинуть Мариуполь. Жители города провели недели под обстрелами, без еды и воды.
Важно отметить, что у каждого на выезде из города проверяют документы, осматривают тела, чтобы проверить, не являются ли они участниками боевых действий.
Военная спецоперация на территории Украины проводится Россией с 24 февраля 2022 года. В числе задач, поставленных перед военными – денацификация и демилитаризация Украины. Президент РВ Владимир Путин заявил, что эта военная спецоперация необходима для того, чтобы защитить Россию от войны.
Западные страны встали на сторону Украины и продолжают поставлять ей вооружение. При этом в отношении РФ уже введен широкий пакет санкций, многие страны закрыли небо для российской авиации, и большое количество компаний решили уйти с российского рынка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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