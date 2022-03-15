Генштаб ВС Украины признал продвижение российских войск в направлении Кривого Рога

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Генштаб ВСУ признал то, что украинские войска утратили контроль над частью города Рубежное, а также российские силы продвинулись в направлении Кривого Рога.
Город Рубежное располагается на Луганщине и входит в агломерацию вместе с Северодонецком и Лисичанском. Силы РФ разрезали группировку ВСУ на две части и постепенно продвигаются по городу. Операция проводится при участии войск Народной милиции ЛНР, пишет Военное обозрение.
Российским войскам также удалось закрепиться на границе Днепропетровской области в районе Зеленодольска, откуда по прямой до Кривого Рога лишь 50 км.
Напомним, Россия начала 24 февраля военную спецоперацию на территории Украины. По данным на 2 марта Минобороны России сообщил о гибели 498 российских военных, опровергнув заявления Киева о тысячах убитых военнослужащих РФ.
Запад, несмотря на предупреждения Москвы, продолжает поставлять Украине вооружение, а также хочет разрушить российскую экономику санкциями, которые вводятся не только на целые сектора экономики, но и в отношении отдельных лиц.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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