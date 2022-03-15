Военкор Стешин дал последний совет от ВС РФ для стран НАТО

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
Военкор Стешин дал последний совет от ВС РФ для стран НАТО
Фото из открытых источников

Есть ли шансы у Украины втянуть в противостояние с Россией НАТО, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его мнению, Киев преднамеренно затягивает переговорный процесс, ожидая, что силы НАТО закроют над Украиной небо и тем самым вступят в прямой военный конфликт с Россией, пишет Украина.ру.

Но Стешин уверен, что НАТО не пойдут на подобный сценарий. Он полагает, что сейчас Североатлантический альянс видит то, что ситуацию уже переломить нельзя, поэтому не будет рисковать своей безопасностью.

По словам Стешина, российские силы в ближайшие дни разгромят всю инфраструктуру и нарушат управления между частями ВСУ, а это будет означать полное поражение Украины.

Напомним: РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что после этого в отношении российской экономики немало стран предприняли недружественные шаги, нацеленные в том числе на ее разрушение.

Россия готова ответить своим недоброжелателям, заявил российский лидер. Он добавил, что в этот непростой период в стране возможен рост цен, увеличение числа безработных, но выразил уверенность, что эти проблемы в обозримом будущем будут решены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дандыкин: задачи ВС РФ на Украине будут выполнены к концу марта

Сегодня, 15:59

Военкор Стешин дал последний совет от ВС РФ для стран НАТО

Сегодня, 15:34

Российские военные нанесли ракетные удары по заводу «Артем» в Киеве

15-03-2022, 16:04

США требуют от Китая геополитического самоубийства

15-03-2022, 13:34

Леонков рассказал о том, куда пойдут иностранные наемники на Украине

15-03-2022, 13:09

Коротченко назвал две причины личного присутствия Кадырова под Киевом

14-03-2022, 17:49

Письма с поддержкой от школьников Омска доставят российским военнослужащим на Украине

11-03-2022, 14:55

Педиатры Петербурга начали оказывать медпомощь детям из Донбасса

10-03-2022, 22:48

Над Украиной замечен истребитель похожий на российский Су-57

10-03-2022, 10:49

Эксперт Кедми заявил, что РФ уничтожит аэродромы НАТО, с которых взлетят самолеты для Украины

8-03-2022, 12:09

Осада Мариуполя: почему город стратегически важен

6-03-2022, 11:09

В Гостомель вошел русский десант

5-03-2022, 10:54

Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

4-03-2022, 23:44

Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

4-03-2022, 16:19

Это надо знать: почему идет спецоперация на Украине

4-03-2022, 15:27

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе

4-03-2022, 13:24

Полковник: армия России окружает ВСУ на четырех направлениях

4-03-2022, 10:54

Опубликовано видео продвижения подразделений ВС России по Киевской области

3-03-2022, 11:59

Игорь Стрелков предупредил об угрозе отправки войск США и НАТО на Украину

28-02-2022, 16:49

Российский генерал-полковник Владимир Шаманов предложил не брать Киев штурмом

27-02-2022, 09:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России

Сегодня, 17:24

0

Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...

Подробнее
Российские военные нанесли ракетные удары по заводу «Артем» в Киеве

Российские военные нанесли ракетные удары по заводу «Артем» в Киеве

15-03-2022, 16:04

0

15 марта в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ВС РФ нанесли удар по входящему в состав...

Подробнее
BFM TV: сельское хозяйство Франции не видит будущего без минеральных удобрений из России

BFM TV: сельское хозяйство Франции не видит будущего без минеральных удобрений из России

15-03-2022, 15:59

0

Во Франции сельскохозяйственная отрасль обеспокоена тем, что ЕС может запретить импорт из России. Если такой запрет...

Подробнее
Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

Екатерина Андреева прокомментировала инцидент в прямом эфире Первого канала

15-03-2022, 13:34

0

Вчерашний выпуск программы «Время», который провела телеведущая Екатерина Андреева, активно обсуждается в Сети. Все...

Подробнее
EFE: правительство Испании инициирует уголовное дело против Путина

EFE: правительство Испании инициирует уголовное дело против Путина

15-03-2022, 14:44

0

Испания намерена продвигать обвинение против Владимира Путина, сообщает агентство EFE. Российского президента обвиняют...

Подробнее
Bloomberg описал три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам

Bloomberg описал три сценария возможного дефолта РФ по внешним долгам

Вчера, 12:19

0

Эксперты Bloomberg рассказали о возможных сценариях дефолта России по внешним долгам. 16 марта Минфин РФ должен...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

15-03-2022, 13:39

0

Накануне сотрудники ГИБДД случайно раскрыли угон автомобиля ещё до того, как его владелец успел подать заявление в...

Подробнее
США могут ввести морскую блокаду РФ

США могут ввести морскую блокаду РФ

15-03-2022, 20:44

0

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена всё время думает над тем, как вводить и...

Подробнее
ЦБ России предупредил граждан страны о важном нововведении с 1 мая 2022 года

ЦБ России предупредил граждан страны о важном нововведении с 1 мая 2022 года

Сегодня, 16:54

0

О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России. Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022...

Подробнее
Гражданам России с вкладами и кредитами сообщили, к чему готовиться с 18 марта 2022 года

Гражданам России с вкладами и кредитами сообщили, к чему готовиться с 18 марта 2022 года

Сегодня, 17:29

0

Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров...

Подробнее