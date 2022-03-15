Военкор Стешин дал последний совет от ВС РФ для стран НАТО

Есть ли шансы у Украины втянуть в противостояние с Россией НАТО, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По его мнению, Киев преднамеренно затягивает переговорный процесс, ожидая, что силы НАТО закроют над Украиной небо и тем самым вступят в прямой военный конфликт с Россией, пишет Украина.ру.

Но Стешин уверен, что НАТО не пойдут на подобный сценарий. Он полагает, что сейчас Североатлантический альянс видит то, что ситуацию уже переломить нельзя, поэтому не будет рисковать своей безопасностью.

По словам Стешина, российские силы в ближайшие дни разгромят всю инфраструктуру и нарушат управления между частями ВСУ, а это будет означать полное поражение Украины.

Напомним: РФ начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что после этого в отношении российской экономики немало стран предприняли недружественные шаги, нацеленные в том числе на ее разрушение.

Россия готова ответить своим недоброжелателям, заявил российский лидер. Он добавил, что в этот непростой период в стране возможен рост цен, увеличение числа безработных, но выразил уверенность, что эти проблемы в обозримом будущем будут решены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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