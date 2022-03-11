Российские военные нанесли ракетные удары по заводу «Артем» в Киеве

15 марта в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ВС РФ нанесли удар по входящему в состав концерна «Укроборонпром» военному заводу «Артем» в Киеве. О масштабах разрушений и ущерба пока ничего неизвестно.

Предприятие занималось производством ПТУРы и ПТРК различного типа, а также управляемых ракет «воздух – воздух», ракет для РСЗО «Ольха», ПКР «Нептун» и ЗУР».

В ночь на 15 марта в Киеве прогремело четыре мощных взрыва, в результате которых были повреждены жилые дома, где началось возгорание. Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конанешков сообщил, что будут нанесены удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700