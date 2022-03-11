Российские военные нанесли ракетные удары по заводу «Артем» в Киеве

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину
Йенс Столтенберг высказался о вероятности использования Россией химического оружия, что будет являться военным...Подробнее
15 марта в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ВС РФ нанесли удар по входящему в состав концерна «Укроборонпром» военному заводу «Артем» в Киеве. О масштабах разрушений и ущерба пока ничего неизвестно.
Предприятие занималось производством ПТУРы и ПТРК различного типа, а также управляемых ракет «воздух – воздух», ракет для РСЗО «Ольха», ПКР «Нептун» и ЗУР».
В ночь на 15 марта в Киеве прогремело четыре мощных взрыва, в результате которых были повреждены жилые дома, где началось возгорание. Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конанешков сообщил, что будут нанесены удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Йенс Столтенберг высказался о вероятности использования Россией химического оружия, что будет являться военным...Подробнее
Официальные представители авиакомпании «Россия» опровергли появившуюся ранее информацию о том, что самолётом рейса...Подробнее
В Новосибирске на рейс начали выходить троллейбусы с наклейкой «Z». Читатели МК сообщают, что видели такой троллейбус...Подробнее
Минобороны России продемонстрировало карту Донбасса с отметками находящихся под контролем ВС РФ населенных пунктов,...Подробнее
Сегодня утром, в понедельник, 14 марта 2022 года, в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации,...Подробнее
Всего полтора десятка метров смог проехать на похищенной «Ладе Самаре» двадцатидвухлетний житель Северной столицы....Подробнее
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области разыскивают очень дорогую машину,...Подробнее
Эффективная государственная политика требует принятия мира таким, какой он есть, а не представлять, каким он мог бы...Подробнее
Владимир Путин подписал указ, позволяющий России расплачиваться за свой внешний долг не долларами, а рублями. Но может...Подробнее
Российская Федерация отнюдь не отказывается от собственных обязательств по госдолгу, но ситуация в настоящий момент...Подробнее
Комментировать