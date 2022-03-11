США требуют от Китая геополитического самоубийства

Welt am Sonntag: что Столтенберг предложил Путину в обмен на Украину
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Украинские СМИ пишут о том, что Китай может не поддержать Россию в вопросе проведения военной спецоперации на украинской территории. Ситуацию прокомментировал обозреватель РИА Новости Петр Акопов.
Он заявил, что для Украины уже не достаточно той поддержки, которую оказывает Запад, поэтому Киев верит в то, что Китай пойдет против Москвы. По его словам, «Украина продолжает жить в выдуманном ею мире».
Аналитик отмечает, что РФ и КНР достаточно давно и тесно развивают сотрудничество во многих сферах. Поэтому пойти против России для Китая невыгодно, и это может стать, по сути, его геополитическое убийство.
США, уверен эксперт, не смогу додавить Китай, чтобы он отказался от Москвы. Пекин действует всегда так, как выгодно ему, поэтому будет и далее развивать отношения с Москвой.
Напомним, страны Запада вводят сейчас против России санкции, чтобы разрушить ее экономику и вынудить вывести войска с территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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