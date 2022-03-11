Леонков рассказал о том, куда пойдут иностранные наемники на Украине

Иностранные наемники не будут действовать на восточном направлении и на Донбасс не поедут. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, западные наемники на Украине будут собирать силы под Ивано-Франковском. Эксперт сообщил, что главным местом подготовки на Украине бойцов ВСУ был Яворовский военный полигон.

Ранее Львовская областная военная администрация подтвердила авиаудары по полигону, в результате которых погибли 35 граждан и получили ранения 134 человека. Согласно информации, предоставленной Минобороны РФ, ликвидированы до 180 западных наемников и партия иностранных вооружений, пишет ukraina.ru .

Леонков также сказал, что с линии соприкосновения в Мариуполе вывели всех наемников, поскольку они являются дорогим ресурсом. По мнению эксперта, вина за гибель сотрудников НАТО в Яворовском полигоне лежит на самих странах Альянса.

«Идет боевая операция. И мы четко сказали, что на их наемников, инструкторов и прочих «помощничков» распространяется все то, что принято на войне. Мы не считаем, что на них может распространяться Женевская конвенция», — сказал Леонков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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