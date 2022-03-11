Коротченко назвал две причины личного присутствия Кадырова под Киевом

Сегодня, 17:49

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Коротченко назвал две причины личного присутствия Кадырова под Киевом
Фото из открытых источников

Военный специалист Игорь Коротченко назвал причину пребывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Украине. По его мнению, личное присутствие  Кадырова в районе боевых действий под Киевом имеет политический и военный смысл. Коротченко считает, что присутствие главы Чечни необходимо для  координации чеченских бойцов, участвующих в спецоперации России в Украине.

Ранее Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о том, что сейчас его подразделения дислоцируются «в непосредственной близости» от Киева. Он также отметил, что украинская разведка «совсем не умеет работать».

По словам Кадырова, с исторической точки зрения ему важно лично зайти в Киев с целью нейтрализовать руководство националистических подразделений.

Как сказал Коротченко, в рядах чеченских силовиков воюют хорошо подготовленные бойцы с богатым опытом ведения городских боев, пишет vz.ru.

По мнению эксперта,  все намеченные задачи будут выполнены в установленные сроки. 

Ранее Кадыров отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что ВСУ «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом». В  частности, Кадыров пообещал «постучать в двери» политика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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