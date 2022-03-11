Коротченко назвал две причины личного присутствия Кадырова под Киевом

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Военный специалист Игорь Коротченко назвал причину пребывания главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Украине. По его мнению, личное присутствие Кадырова в районе боевых действий под Киевом имеет политический и военный смысл. Коротченко считает, что присутствие главы Чечни необходимо для координации чеченских бойцов, участвующих в спецоперации России в Украине.
Ранее Кадыров сообщил в своем телеграм-канале о том, что сейчас его подразделения дислоцируются «в непосредственной близости» от Киева. Он также отметил, что украинская разведка «совсем не умеет работать».
По словам Кадырова, с исторической точки зрения ему важно лично зайти в Киев с целью нейтрализовать руководство националистических подразделений.
Как сказал Коротченко, в рядах чеченских силовиков воюют хорошо подготовленные бойцы с богатым опытом ведения городских боев, пишет vz.ru.
По мнению эксперта, все намеченные задачи будут выполнены в установленные сроки.
Ранее Кадыров отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что ВСУ «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом». В частности, Кадыров пообещал «постучать в двери» политика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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