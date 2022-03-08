Над Украиной замечен истребитель похожий на российский Су-57

Российская Федерация еще не завершила военную спецоперацию на Украине. Есть свидетельства о вероятном появлении российского истребителя пятого поколения Су-57 в воздушном пространстве над Украиной. В Житомирской области люди увидели истребитель и успели снять его на телефон.

Видео получилось нечетким и точно определить самолет не вышло. Однако по звуку двигателя и особенностям конструкции этого самолета можно идентифицировать его как истребитель Су-57. Стоит отметить, что сведения об участиях новейшего российского истребителя в украинской спецоперации не получили подтверждения от Министерства обороны РФ.

К тому же, из-за нынешней ситуации и большого количества оперативной информации это может быть очередной информационной провокацией и фейком.

Напоминаем, 21 февраля Россия приняла решение признать суверенитет ЛДНР. На такой шаг РФ решилась после того, как на территории Донбасса начались интенсивные обстрелы населенных пунктов.

Главы республик начали эвакуировать мирных граждан в соседние регионы России и просили помощи у Москвы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин начал проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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