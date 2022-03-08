Над Украиной замечен истребитель похожий на российский Су-57

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Российская Федерация еще не завершила военную спецоперацию на Украине. Есть свидетельства о вероятном появлении российского истребителя пятого поколения Су-57 в воздушном пространстве над Украиной. В Житомирской области люди увидели истребитель и успели снять его на телефон.
Видео получилось нечетким и точно определить самолет не вышло. Однако по звуку двигателя и особенностям конструкции этого самолета можно идентифицировать его как истребитель Су-57. Стоит отметить, что сведения об участиях новейшего российского истребителя в украинской спецоперации не получили подтверждения от Министерства обороны РФ.
К тому же, из-за нынешней ситуации и большого количества оперативной информации это может быть очередной информационной провокацией и фейком.
Напоминаем, 21 февраля Россия приняла решение признать суверенитет ЛДНР. На такой шаг РФ решилась после того, как на территории Донбасса начались интенсивные обстрелы населенных пунктов.
Главы республик начали эвакуировать мирных граждан в соседние регионы России и просили помощи у Москвы.
24 февраля президент РФ Владимир Путин начал проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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