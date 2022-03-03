В Гостомель вошел русский десант

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе
Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...Подробнее
В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой бригады (Ульяновск).
Гостомель находится лишь в нескольких километрах от Киева и является частью стратегического треугольника Ирпень — Гостомель — Буча. Сторона, которая занимает эту позицию, получает фактически доступ к северо-западной части украинской столицы.
Продолжаются бои и в районе села Софиевская Борщаговка в западном пригороде Киева. Также идут бои вдоль трассы Киев – Житомир. Соединения русской армии постепенно продвигаются на юг, в сторону города Боярки.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В Минобороны РФ сообщили о том, что по состоянию на 2 марта была получена информация о гибели в боях на территории Украины 498 российских военных.
Стоит отметить, что Запад продолжает критиковать Россию за ее действия на территории Украины. Чтобы надавить на Москву, в отношении РФ введен широкий пакет санкций, из-за чего многие компании начали уходить с российского рынка, что спровоцировало в последние дни работы ажиотажный спрос на их товары. Эксперты же говорят, что такой отток компаний может спровоцировать рост безработицы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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