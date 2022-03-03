Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины

Вчера, 23:44

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Сатановский допустил окончание военной спецоперации ВС РФ за пределами Украины
Политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский

Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф Шольц, уже абсолютно бессмысленно. Так считает российский политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский.

Германский лидер, Олаф Шольц, вслед за решением поставлять оружие украинской армии принял решение отказать Украине и Грузии во членстве в Североатлантическом альянсе.

Политолог считает, что вопрос вступления в НАТО новых стран уже не принципиальный, да и в поставке Германией боевиков ЧВК и оружия на Украину теперь ничего не препятствует.

В тоже время канцлеру Германии нужно помнить и то, что эти поставки из Берлина в Украину никто не забудет. Как считает Сатановский, для сложившейся ситуации это уже неактуально и разговоры в Альянсе и США не имеют значения. Начало военной специальной операции положено, и завершится она в любом случае. Специалист предполагает, что завершение происходящего может быть осуществлено за пределами украинского государства. 

В заключение политолог добавил, что российские военнослужащие будут вести спецоперацию к тому моменту, пока российским территориям не будет гарантировано полную безопасность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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  • Демагогов политологов много развелось, лучше бы работать пошёл. А мог бы и в Голливуде Хелбоя сыграть...
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