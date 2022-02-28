Военкор Котенок рассказал, почему замедлилось продвижение ВС РФ в ходе спецоперации

Генштаб ВС Украины разъяснил, почему ВС РФ до сих пор не высадили десант в Одессе
Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...Подробнее
О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию, рассказал военный эксперт Юрий Котенок.
Он отметил, что ВСУ за последние годы удалось создать в Донбассе мощные укрепленные районы, которые не удастся пройти легко с наскока, передает Царьград.
Сдерживает продвижение и то, что украинские силы начинают наносить контрудары, а это вынуждает российские войска проводить перегруппировки для блокировки наступательных действий противника. Отметил он и то, что в Киеве и Харькове населению начали безконтрольно выдавать оружие и выпускают из тюрем уголовников, которых тоже вооружают.
Рolit.info сообщает, что в рамках спецоперации России территорию ДНР удалось освободить в пределах административных границ на 53%.
Прокомментировал ход спецоперации и бывший министр ДНР Игорь Стрелков. Он отметил, что для успешного взятия крупных городов необходим дополнительный резерв, поэтому уже сейчас стоит проводить в России мобилизацию.
Отметим, по данным Минобороны РФ на 2 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на территории Украины погибли 498 российских военнослужащих и еще около 1,5 тыс. получили ранения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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